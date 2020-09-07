«المفاهيم السياسية والاجتماعية بالخطاب الصحفي».. جديد العربي للنشر

يصدر قريبًا كتاب "المفاهيم السياسية والاجتماعية بالخطاب الصحفي المصري"، للباحثة الزهراء أحمد رشاد.وتأتي أهمية هذا الكتاب من الفترة الهامة من تاريخ مصر التي يتناولها؛ وهى الفترة التالية على ثورة 25 يناير 2011 وحتى نهاية عام 2017.ويستعرض الكتاب أبرز المفاهيم السياسية والاجتماعية التى تضمنها الخطاب الصحفي لخمس صحف مصرية وهي: "الأهرام والوفد والأهالي والشروق وصوت الأمة"، خلال هذه الفترة الزمنية البالغة الحساسية من تاريخ مصر.وقد كشفت نتائج الدراسة التي تناولها هذا الكتاب عن تنوع المفاهيم السياسية والاجتماعية التي ظهرت بخطاب صحف الدراسة من دولة مدنية ودولة دينية وعلمانية ومواطنة وعدالة اجتماعية وعدالة انتقالية.من ناحية أخرى، تضمن الكتاب استعراضًا لأبرز الأحداث التي شملتها مصر طوال هذه الفترة الزمنية التي امتدت منذ عام 2011 وحتى عام 2017، وتنوعت فيها السلطات الحاكمة لمصر ما بين فترات انتقالية تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم مرورًا بعام تولي الإخوان المسلمين السلطة تلاها الفترة الانتقالية التى ترأس فيها الحكم المستشار عدلي منصور وانتهاءً بالفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي.وتعد الدراسة التي تضمنها الكتاب خلاصة رسالة ماجستير أعدتها المؤلفة الزهراء أحمد رشاد، ونوقشت بجامعة القاهرة عام 2019 وحصلت فيها على تقدير ممتاز.كما يتضمن الكتاب دراسة أخرى أعدتها المؤلفة حول تناول الصحافة الدينية للمفاهيم المرتبطة بشكل الدولة وهويتها مثل الدولة المدنية وما يقابلها من دولة دينية، وتناول الصحافة الدينية لمفهوم العلمانية.كما يتضمن الكتاب في فصله الأخير دراسة أخرى تشمل استعراضًا لتناول الصحافة لمفهوم الإرهاب خلال الفترة التالية على ثورة 30 يونيو 2013؛ من حيث عرض كتاب صحف الأهرام والوفد والشروق والأهالى للمفهوم وسماته وتحليل أسباب الإرهاب المعروضة بالخطاب الصحفى وكذلك آليات مواجهته.والجدير بالذكر أن المؤلفة تعمل مدرسًا مساعدًا بكلية الإعلام جامعة القاهرة.