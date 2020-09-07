فراس سعيد يدخل «الكهف» بأكتوبر غدا

يصور الفنان فراس سعيد وفريق عمل مسلسل "الكهف"، مشاهدهم ضمن أحداث العمل، غدا الثلاثاء، داخل إحدى الديكورات المخصصة للعمل بمدينة 6 أكتوبر.وانطلق التصوير خلال الفترة الماضية بمختلف الديكورات بمناطق القاهرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار الرعب والغموض ومن المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل لينافس ضمن موسم الشتاء."الكهف" يضم مجموعة جديدة من الوجوه الشابة التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، ومن بين المنضمين للعمل كل من ليلى أحمد زاهر، وحسن مالك، وهنا داود، ويوسف عثمان، وخالد كمال، وشمم الحسن، وسنيتا خليفة، ومحسن منصور، وعبد الرحمن اليماني، وصالح عبد النبي، وماجد أباظة، وصالح عبد الحي.ويشارك في العمل عدد كبير من نجوم مصر والسعودية،وهو من إنتاج سعودي مصري، وتدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يدخلون مغامرات في عوالم خيالية، ويعتمد في 70 % منه على تقنيات المؤثرات البصرية vfx، والمسلسل من إخراج حسام.وكان الفنان قد انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل "أسود فاتح"، والذي تخوض بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ولم يتحدد عرضه سواء برمضان المقبل أم خارجه.