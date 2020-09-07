منظمات بيئية بكوريا الجنوبية تدعو لوقف إنتاج الطاقة بواسطة الفحم

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الاثنين، إن بلاده "سوف تعجّل من الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة والآمنة"، وذلك بينما وجهت منظمة "بيوند كول"، المعنية بالتشجيع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الفحم، اتهاما للحكومة بعدم القيام بما يكفي لبلوغ هذا الهدف.وفي اليوم الدولي الأول للهواء النظيف، وهي المبادرة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، دعا تحالف "بيوند كول"، الذي يضم 15 من جماعات المواطنين، إلى إنهاء إنتاج الطاقة من خلال الفحم بصورة تامة بحلول عام 2030.وعندئذ فقط سوف تكون كوريا الجنوبية قد أوفت بالجزء الخاص بها من الهدف المنشود، والذي تم الاتفاق عليه في باريس عام 2015، للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.