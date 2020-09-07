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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تستقبل أول مبعوث أمريكي لمنطقة الساحل الإفريقي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:41 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
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التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بيتر فام، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الساحل الإفريقي، الذي يقوم بزيارة إلى موريتانيا ضمن جولة لعدة بلدان إفريقية.

وصرح المبعوث الأمريكي- للإذاعة الموريتانية اليوم- بأنه أجرى محادثات مثمرة للغاية حول العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة مع الرئيس الموريتاني، مضيفًا أنه "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، تمحور الحديث حول القضايا التي ناقشها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الرئيس في مكالمته الهاتفية، الشهر الماضي، وكذلك على عمل العديد من الوفود الأمريكية رفيعة المستوى التي زارت موريتانيا خلال شهر فبراير الماضي قبل جائحة فيروس كورونا المستجد".

كما ناقش الجانبان أفكار موريتانيا فيما يتعلق بسيادة القانون والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان والجهود المبذولة لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين والشراكة الأمنية.. وفي هذا الصدد، أعرب المبعوث الأمريكي عن تقديره وجهة نظر الرئيس الموريتاني بشأن تطور الوضع في منطقة الساحل، لاسيما في مالي.

وتابع المبعوث الأمريكي قائلًا: "إن الهدف من جهودنا الدبلوماسية في منطقة الساحل هو مساعدة حكومات غرب إفريقيا على التعامل مع انعدام الأمن، واحتواء انتشار العنف، وتحقيق الاستقرار في المنطقة بمساعدة منسقة بين المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص".

وأوضح أن هنالك أربعة عناصر أساسية يرغب الجانب الأمريكي في تحقيقها، وهي: «تحسين التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمنظمات الدولية، تعزيز الاستقرار في مالي، بما في ذلك الانتقال بقيادة مدنية في الوقت المناسب للعودة للنظام الدستوري، الضغط على الحكومات ودعمها لتوسيع شرعية الدولة والحكم الرشيد في دول الساحل الخمس والدول الساحلية المجاورة، منع المزيد من التداعيات التي قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في مناطق أخرى من غرب إفريقيا».

يشار إلى أن بيتر فام هو أول مبعوث خاص للولايات المتحدة إلى منطقة الساحل، حيث استحدث وزير الخارجية الأمريكي هذا المنصب، في وقت سابق من العام الجاري، في سعي للتأكيد على التزام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الساحل الإفريقي.

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