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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد على رزق: أواصل تصوير «الوجه الآخر».. ودورى مفاجأة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:59 م
محمد علي رزق
محمد علي رزق
حسين الجندي
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كشف الفنان الشاب محمد علي رزق، عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر"، الذي تم البدء في عرضه يوم السبت الماضي في الساعة الثامنة مساء عبر فضائية "CBC"؛ مشيرا إلى أنه مستمر في تصوير المشاهد النهائية من العمل.

وأوضح الفنان في تصريحات لـ "الدستور"، أنه يتمنى أن يلقى العمل في المسلسل إعجاب الجمهور، مشيرا إلى أن دوره في المسلسل سيكون مفاجأة وخاصة أنه مختلف عن أدواره التي قدمها من قبل.

وأشار "رزق" أن مشاهده في المسلسل تجمعه مع كل صناع المسلسل ومع بطل العمل الفنان ماجد المصري وباقي الفنانين والفنانات؛ والمسلسل بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشا، وكارولين عزمي، ومهند حسن، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد خليل، وإسلام حافظ، وأحمد سلامة، وهاجر الشر نوبي.

و الوجه الآخر من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويتناول المسلسل العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة وهو من إنتاج شركة سينرجي.

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