السجن من 7 إلى 20 سنة بحق 8 أشخاص متهمين بقتل «خاشقجى»

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018، شمل سجن 8 أشخاص لفترات تراوحت بين 7 سنوات و20 سنة، وفقا لقناة الإخبارية التليفزيونية الرسمية في السعودية.وأضافت القناة نقلا عن المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أن "المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاما بحق 8 أشخاص مدانين.. حيث قضت بالسجن 20 عاما على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن 10 سنوات لواحد منهم و7 سنوات لاثنين منهم".ونقلت القناة عن المتحدث قوله أيضا إن "هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ" مشيرا إلى "إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".