مقتل 5 إرهابيين فى باكستان

تمكنت قوات الأمن الباكستانية من تصفية خمسة إرهابيين، من بينهم قائد خطير ومطلوب جنائيًا خلال عملية أمنية نفذت في مقاطعة شمال وزيرستان شمال غرب البلاد.وذكرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين، أن قوات الأمن شنت عملية أمنية استنادًا على معلومات استخباراتية في مدينة مير علي بالمقاطعة واستهدفت الإرهابي الذي يدعى، وسيم زكريا، كما ألقت القبض على عشرة آخرين.وأوضح البيان أن الإرهابي زكريا كان مشاركًا في أنشطة قتل استهدافية وفي مقتل الضابط زبيد الله داوار، بالإضافة إلى أنه شارك أيضًا بصورة مباشرة في اعتداءات ضد قوات الأمن ونفذ هجومًا على موكب للجيش في وقت سابق.يذكر أن القائد الإرهابي القتيل ينحدر من قرية بمقاطعة وزيرستان الشمالية، ومنذ شهر سبتمبر عام 2019 أصبح عقلًا مدبرًا لـ 30 اعتداء إرهابيا في باكستان.