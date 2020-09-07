رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 5 إرهابيين فى باكستان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:35 م
باكستان
باكستان
أ ش أ
طباعة
تمكنت قوات الأمن الباكستانية من تصفية خمسة إرهابيين، من بينهم قائد خطير ومطلوب جنائيًا خلال عملية أمنية نفذت في مقاطعة شمال وزيرستان شمال غرب البلاد.

وذكرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين، أن قوات الأمن شنت عملية أمنية استنادًا على معلومات استخباراتية في مدينة مير علي بالمقاطعة واستهدفت الإرهابي الذي يدعى، وسيم زكريا، كما ألقت القبض على عشرة آخرين.

وأوضح البيان أن الإرهابي زكريا كان مشاركًا في أنشطة قتل استهدافية وفي مقتل الضابط زبيد الله داوار، بالإضافة إلى أنه شارك أيضًا بصورة مباشرة في اعتداءات ضد قوات الأمن ونفذ هجومًا على موكب للجيش في وقت سابق.

يذكر أن القائد الإرهابي القتيل ينحدر من قرية بمقاطعة وزيرستان الشمالية، ومنذ شهر سبتمبر عام 2019 أصبح عقلًا مدبرًا لـ 30 اعتداء إرهابيا في باكستان.

موضوعات متعلقة

«الري» تكشف حقيقة تعرض مصر لفيضانات مثل السودان

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الصور

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

الأكثر قراءة

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

«صفعت ابن الأميرة على وجهه».. حكايات تحية كاريوكا مع الكبار

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

منظمات بيئية بكوريا الجنوبية تدعو لوقف إنتاج الطاقة بواسطة الفحم

تليسكوب يلتقط صورة لانفجار «سوبرنوفا» قريب من الأرض

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-9-2020

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

مقالات الرأي
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

«المفاهيم السياسية والاجتماعية بالخطاب الصحفي».. جديد العربي للنشر

أكاديمية الفنون تناقش «أثر الارتجال في تنمية التفكير الإبداعي»

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. جديد دار آفاق للنشر

مقالات العقاد عن الفنون الجميلة في إصدار جديد لهيئة الكتاب