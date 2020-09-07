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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج وجنوب إفريقيا تساعدان في حشد الجهود لمكافحة كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:34 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت النرويج إنها اختيرت، إلى جانب جنوب إفريقيا، للمشاركة في قيادة الجهود من أجل تعبئة المكافحة الدولية لوباء كورونا، بما في ذلك ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية المحتملة ومستلزمات فحوص الكشف عن الإصابة.

وقال داج إنجي أولستين، وزير التنمية الدولية النرويجي، اليوم الاثنين: "إذا فشلنا في العمل بشكل جيد على الصعيد الدولي للقضاء على الوباء، فإن هذه الأزمة سوف تكون أسوأ بكثير"، مضيفا أن النرويج وجنوب إفريقيا سوف تترأسان مجلسا خاصا للإشراف على جهود التعبئة.

وتم تشكيل المجلس عقب اجتماع سابق نظمته المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية والقوى الكبرى وصناديق الصحة، مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يسمى "مسرِّع الوصول إلى أدوات كوفيد- 19"- الذي تم إطلاقه في نهاية أبريل، ويجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية والباحثين والشركات وفاعلي الخير والمنظمات الصحية- هدفه المشترك هو محاربة كوفيد- 19، وسوف تكون المهمة الرئيسية للنرويج هي تعزيز أعمال التعبئة.

وقالت أوسلو إن المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية سوف تظلان مضيفين مشتركين للكيان.

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