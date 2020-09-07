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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يُكرّم أوائل الثانويتين العامة والأزهرية (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:39 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرّم الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عددًا من أوائل الشهادتين الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وجمعية طريق الخير، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة.

حضر التكريم، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سيد عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والمهندس محمد على عبدالفضيل رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير للتنمية "الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ"، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم وقيادات من التربية والتعليم والأزهر.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة للأوائل على تفوقهم المميز، والذي جاء في ظل ظروف استثنائية، محفزا لهم على مواصلة التفوق، والنظر نحو المستقبل، لتحقيق التفوق باستمرار وتحقيق الأهداف، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالي مصر، باعثا برسالة تهنئة لأولياء الأمور الذين هم عماد هذا التفوق وثمرة جهدهم المتواصل.

ونوه بأنه حرص على تكريم أبناء بني سويف المتفوقين وذلك من منطلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمتفوقين وإبراز تميزهم وتحفيزهم على مواصلة العمل والاجتهاد، حيث أن بناء الوطن وتحقيق ازدهاره يعتمد في المقام الأول على عقول أبنائها المتفوقين والمتميزين في كل المجالات.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية قدمت نموذجا مميزا في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، حيث أنه رغم الأزمات المتتابعة بداية من السيول وصولا إلى أزمة كورونا العالمية، فقد نجحت الدولة في السير بخطى جادة في تنفيذ خطتها التنموية، بالتوازي مع مواجهة ومجابهة تلك الأزمات، مشيرا إلى أنه في ظل انخراط كل الأجهزة في مجابهة أزمة كورونا العالمية، تم إجراء الامتحانات للثانوية العامة والأزهرية في ظل تطبيق شامل وصارم للإجراءات الاحترازية، قائلا: (تكريم المتفوقين اليوم هو تجسيد لنجاح الدولة بمؤسساتها وعقول أبنائها في مجابهة الأزمات، وتحقيق النجاح والتفوق)، مثمنا مساهمة المجتمع المدني في كل المجالات التنموية، وأنه من أفضل المجالات المساهمة في تنمية عقول أبنائنا.

وأعربت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم عن شكرها وتقديرها الكبير لحرص ومبادرة محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم على تكريم أبنائنا المتفوقين، والذي جاء في ظل ظروف استثنائية هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما شكل عبئا إضافيا على الطلاب وذويهم على السواء، داعية الطلاب إلى مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية وتحقيق مستقبل أفضل وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم مصر،معربة عن فخرها واعتزازها بأن الأول على مستوى الجمهورية في شعبة العلمي علوم هو أحد أبناء بني سويف.

وأضافت أن بني سويف دائما ما يكون لها تواجد وتمثيل قوي ومشرف في لوحة شرف أوائل الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية، منوهة أنه تم تنظيم حفل آخر "أمس" تحت رعاية المحافظ لتكريم 46 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية، وذلك يجسد اهتمام القيادة بالمحافظة بتحفيز المتفوقين وتشجيعهم.

وأعرب المهندس محمد على عبدالفضيل رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير للتنمية عن شكره الكبير لمحافظ بني سويف لإتاحته فرصة المشاركة في تنظيم هذه الفاعلية، التي تتعلق بخيرة عقول أبناء بني سويف من المتفوقين دراسيا وعلميا، مؤكدا حرص الجمعية في مجال دعم توجهات الدولة وخططها في كل المجالات، متمنيا لأبناء المحافظة الاستمرار في التفوق، وأن يسهموا في نهضة المحافظة، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المجالات.

وفي ختام الاحتفالية ووسط أجواء سادتها البهجة والسرور تسلم الطلاب والطالبات شهادات التقدير والهدايا الممنوحة لهم، والتي سلمها لهم المحافظ.

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