بعد تطويره.. افتتاح مزلقان السكة الحديد بالضبعة (صور)

افتتح اللواء هانى يوسف، رئيس مدينة الضبعة، نائبًا عن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مزلقان السكة الحديد بالضبعة بعد الانتهاء من تطويره، بحضور عدد من المواطنين الذين أشادوا بجهود التطوير الجديدة مما ييسر عليهم العبور فى الاتجاهين دون معاناة.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل على دعم الوزارة، وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح، فى تطوير وتمهيد عدد من الطرق وتيسير حركة السير والمواصلات.كما وجه محافظ مطروح الشكر إلى المهندس خالد زايد مدير فرع هيئة السكة الحديد بمطروح على جهود الهيئة فى الانتهاء من تطوير مزلقان الضبعة بشكل حضارى بعد معاناة لسنوات طويلة من خلال تركيب بلاط الانترلوك مع طبقة خرسانية، مما يعمل على العبور الآمن للسيارات والمواطنين على طريق السكة الحديد بالتعاون مع الجهود المجتمعية.