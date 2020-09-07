المجلس الأوروبي يؤكد دعمه اليونان وقبرص

أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ لمناقشة الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.وأكد ميشيل مجددا- خلال الاتصال وفقا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية- تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص في ظل تزايد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط.وجاء الاتصال الهاتفي بين ميتسوتاكيس وميشيل قبل زيارة الأخير المقررة لأثينا في 15 سبتمبر الجاري، وكذلك قبل قمة المجلس الأوروبي في وقت لاحق من الشهر، حيث من المتوقع أن يتصدر رد الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات التركية في شرق البحر المتوسط ​​جدول أعمال القمة.يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، أن رئيس الوزراء اليوناني سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في (كورسيكا)، الخميس المقبل، على هامش اجتماع بين قادة قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا.ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق دفاعي فرنسي- يوناني خلال هذا الاجتماع الفردي بين الزعيمين.