محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام

محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:32 م
المنيا ـ على حسينطباعة
زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة، لعلاج الأورام بمجمع المنيا لضباط القوات المسلحة، بحضور العقيد ا.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من القادة وضباط القوات المسلحة.
أشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي تقدم لمواطني المحافظة سواء مدنيين أو عسكريين، من خلال المستشفى العسكري، والتي تكتمل بها المنظومة الصحية داخل المحافظة، حيث تفقد خلال زيارته أقسام المستشفى المختلفة، والتقي بعدد من المرضى من العسكريين والمدنيين داخل المستشفى، كما تفقد مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام.
أكد المحافظ على الدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية ورجالها في الحفاظ على أمن الوطن، لافتًا اإلى التعاون البناء بين قوات الجيش والشرطة للحفاظ على امن واستقرار البلاد في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه القوات المسلحة في إعادة بناء مصر كدولة قوية، ولما تقدمه من يد عون كبيرة لأبناء الوطن، في جميع الأوقات وبخاصة في ظل تحدى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
أشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي تقدم لمواطني المحافظة سواء مدنيين أو عسكريين، من خلال المستشفى العسكري، والتي تكتمل بها المنظومة الصحية داخل المحافظة، حيث تفقد خلال زيارته أقسام المستشفى المختلفة، والتقي بعدد من المرضى من العسكريين والمدنيين داخل المستشفى، كما تفقد مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام.
أكد المحافظ على الدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية ورجالها في الحفاظ على أمن الوطن، لافتًا اإلى التعاون البناء بين قوات الجيش والشرطة للحفاظ على امن واستقرار البلاد في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه القوات المسلحة في إعادة بناء مصر كدولة قوية، ولما تقدمه من يد عون كبيرة لأبناء الوطن، في جميع الأوقات وبخاصة في ظل تحدى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام