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الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:32 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة، لعلاج الأورام بمجمع المنيا لضباط القوات المسلحة، بحضور العقيد ا.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من القادة وضباط القوات المسلحة.

أشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي تقدم لمواطني المحافظة سواء مدنيين أو عسكريين، من خلال المستشفى العسكري، والتي تكتمل بها المنظومة الصحية داخل المحافظة، حيث تفقد خلال زيارته أقسام المستشفى المختلفة، والتقي بعدد من المرضى من العسكريين والمدنيين داخل المستشفى، كما تفقد مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام.

أكد المحافظ على الدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية ورجالها في الحفاظ على أمن الوطن، لافتًا اإلى التعاون البناء بين قوات الجيش والشرطة للحفاظ على امن واستقرار البلاد في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه القوات المسلحة في إعادة بناء مصر كدولة قوية، ولما تقدمه من يد عون كبيرة لأبناء الوطن، في جميع الأوقات وبخاصة في ظل تحدى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ المنيا يزور المستشفى العسكرى ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام

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