للمرة الثانية.. بوستر «يا حبيبي» لمحمد رمضان على «تايمز سكوير»

نشر موقع «Spotify» صورة لأغنية النجم محمد رمضان الجديد "يا حبيبي"، التي شهدت تعاونًا فنيًا بينه وبين المطرب ميتري جيمس، وتم طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".وظهر خلال الصورة، التي نشرها الموقع المعني بطرح الأغاني بشكل حصري عبر منصته الإلكترونية، إعلان لأغنية رمضان الجديدة على أعلى المباني الموجودة بشارع تايمز سكوير الشهير في نيويورك، كنوع من الدعاية الخاصة بالأغنية الجديدة.الأغنية تم تصويرها في الإمارات، وهي من كلمات ميتري جيمس وفرغلي بلكس، وقام بوضع الميكس والمستر وسام عبدالمنعم، وتم تصويرها منذ أيام قليلة، وقد تم تسجيلها قبل انتشار فيروس كورونا مارس الماضي.وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي توضع فيها صورة رمضان في شوارع أمريكا، حيث كانت المرة الأولى من خلال أغنية "تيك توك".