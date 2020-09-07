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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جاليرى بهلر يدشن معرض اسكتشات نادرة لكبار الفنانين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:53 م
جاليري بهلر
جاليري بهلر
ايهاب مصطفى
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بعد فترة إغلاق طويلة، شهدتها معارض الفن التشكيلي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا؛ يعاود جاليري بهلر مزاولة نشاطه بتدشين معرض يضم 100 اسكتشا نادرا لـ 20 فنانا من كبار الفنانين في تاريخ الفن التشكيلي المصري تحت عنوان "اسكتش"؛ وذلك في تمام السابعة مساء السبت الموافق 12 سبتمبر بمقر الجاليري بوسط البلد على أن تستمر فعالياته حتى الأحد الموافق 20 سبتمبر.

ويضم المعرض اسكتشات لكل من الفنانين سيف وانلي، وأدهم وانلي، صلاح طاهر، محمد ناجي، جورج بهجوري، عفت ناجى، عصمت دوستاشي، محمود موسى، عزت إبراهيم، رضا عبدالسلام، ممدوح عمار، إكرام عمر، عبدالفتاح البدري، أحمد الجنايني، عبد الرازق عكاشة، وحيد مخيمر، وأحمد شهاب.

وقال سامح سعيد رئيس مجلس إدارة الجاليري – في بيان صادر عن الجاليري اليوم- إن بهلر اعتاد منذ أول انطلاقاتها تدشين المعارض الجماعية لقدرتها على جذب ألوان فنية مختلفة وبالتالي جذب جماهير متنوعة مضيفا أن هذا المعرض يعتبر الأول بعد جائحة كورونا وهذا يعطي إشارة إيجابية تثبت للفن الاستمرارية والبقاء.

وأضاف أن الفنان جورج بهجوري سوف يقوم بافتتاح المعرض ترافقه الفنانة إكرام عمر والتي تحضر كضيف شرف المعرض الذي يكرم اسم زوجها المبدع الراحل ممدوح عمار كواحد من جيل الرواد الذي يعتبر الاحتفاء بهم إحدى سياسات الجاليري الذي يحرص على تنفيذها منذ أولى انطلاقاته، حيث يعتبر عمار واحد من المتفردين وسط مجايليه من الرواد أمثال عبدالهادي الجزار وحامد ندا وحامد عويس وتحية حليم وجاذبية سري وجمال السجيني ورمسيس يونان؛ إذ قدم أنموذجا فريدا في الواقعية محملا إياها كثيرا من القضايا الفلسفية المتعلقة بمجتمعه وبالإنسان بصفة عامة ما أضفى بعدا عالميا لفنه.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدشن فيها بهلر معرضا لفن الاسكتش فدشن من قبل معرض الخبيئة الذي ضم 30 اسكتش نادرا للفنان الراحل سمير رافع، مؤكدا أن فن الاسكتش له طبيعة خاصة وحميمية لدى الجماهير إذ يعتبر أكثر شكل فني يستوعب مشاعر الفنانين وانفعالاتهم اللحظية التي يطبعونها على الورق عكس التصوير الزيتي والنحت الذي يستغرق إعداده شهورا أو سنوات، ويتطلب مزيدا من التخطيط وإعمال العقل حتى يخرج العمل بالشكل الأمثل للفنان فالاسكتش لا يمر بهذه المراحل ما يعد أيقونة توثيق لانفعالات الفنان تخلق شيئا من الحميمية بين العمل والجمهور بالذات في حينما يكون المعرض استعاديا خاصا بفنانين رحلوا منذ زمن.

يذكر أن آخر معرض دشنه بهلر قبل الدخول في فترة الإغلاق العام بسبب كورونا كان معرض الفرسان الأربعة الذي ضم 4 فنانين تشكيليين عالميين تحت عنوان "الفرسان الأربعة" هم الفرنسي أوليفيه جاردين والمصري عبدالرازق عكاشة والأردني حكيم جماعين والأمريكي من أصل فلسطيني محمود جاد الله، وضم المعرض 35 لوحة مثلت كل منهما تجربة مختلفة وعالم مستقل بذاته.

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جاليرى بهلر يدشن معرض اسكتشات نادرة لكبار الفنانين

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