«صيادلة الإسكندرية» تتضامن ضد دعوى التحاق خريجى «فنى صحى» بكليات الصيدلة

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، عن تضامنها ضد دعوى لإلحاق خريجى معهد فني صحي بكليات الصيدلة، وذلك في إطار حرص نقابة صيادلة الإسكندرية على حماية حق الصيدلي في ممارسة مهنته.وأضافت النقابة في بيان اليوم الإثنين، أنه تم أمس الأحد التحرك للانضمام من الدكتور محمد أنسي الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية ضد الدعوى المقامة وتحمل رقم «١٥٨٠٢ لسنة ٧٤ ق» من عميد معهد الفني الصحي بالإسكندرية ضد رئيس جامعة الإسكندرية، وعميد كلية الصيدلة لطلب التحاق خريجي المعهد «شعبة صناعة دوائية» بكلية الصيدلة، وذلك احتراما لحقوق الصيادلة ومنعًا لمزيد من الدخلاء وحرصا على صحة المواطن.وحذرت نقابة الصيادلة المواطنين من الالتحاق بأي من هذه البرامج الدراسية أملاََ في ممارسة مهنة الصيدلة.وأكدت نقابة صيادلة الإسكندرية على تكثيف سعيها هذه الفترة مع النقابة العامة للصيادلة للإسراع بتكليف صيادلة دفعة 2018 بعد طول الانتظار، مؤكدةً أن النقابة تثق في سرعة الاستجابة، مشيرة إلى أنه آن الأوان للاستفادة من هذه الطاقات الشابة الحاصلة على أرفع المستويات التعليمية للعمل في القطاع الحكومي وخدمة الوطن في هذا الوقت العصيب.