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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اتحاد الجامعات العربية: حققنا معايير الجودة المتعلقة بالتعليم الإلكتروني

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:15 م
لدكتور عمرو عزت سلامة
لدكتور عمرو عزت سلامة
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أكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة أن الجامعات العربية نجحت في تحقيق معايير الجودة المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، الذي تم تطبيقه أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سلامة - خلال افتتاحه ندوة نقاشية، اليوم الاثنين، بعنوان (الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ومنصات الواقع الافتراضي وأنظمة التحكم عبر الإنترنت) - "إن الواقع الذي فرضته جائحة كورونا على الجامعات في الوطن العربي غير الكثير من المفاهيم وفرض واقعا جديدا وأصبح لزاما علينا أن نستجيب لهذا التغيير بالتوجه نحو التعلم الإلكتروني أو الافتراضي".

ودعا سلامة، خلال الندوة التي نظمها اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى التحضير لمرحلة ربما تستمر فترة أطول، ويأتي هذا التحول والاستعداد للمرحلة المُقبلة بالتزامن مع بدء التحولات التي يشهدها القطاع التعليمي بكل مستوياته في الدول المُتقدمة نتيجة للثورة الصناعية الرابعة، والتي يبرز فيها التحول نحو التعلم عن بُعد والتعلم الهجين بشكل واضح.

وعرض المشاركون في الندوة عدة نماذج لنجاح عملية التعلُم عن بُعد، وما حققته الجامعات من نجاحات في بناء وإدارة منصات التعلم الافتراضي، والأساليب المُبتكرة لإدارة العملية التعليمية ذات الطابع الجديد، مؤكدين أن هذه الاستجابةً للمُتغيرات الطارئة التي فرضتها الجائحة نفذت في وقتٍ قياسي باعتبار نمط التعلم عن بُعد يختلف تمامًا في تفاصيلهُ عن غيره من الأنماط التقليدية التي كانت سائدة سابقا.

كما عرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الجامعات، والحلول المُقترحة التي يجب مراعاتها في بناء المنصات المتخصصة في التعلُم الإلكتروني، ومراعاة جودة التعلُم وقياس مستوى استيعاب الطلاب للمادة الدراسية ضمن معايير مُحددة، إضافة إلى ضبط الاختبارات والتحصيل الحقيقي للطالب من المادة الدراسية، حيثُ ظهر مؤخرا العديد من النماذج التي يتم استخدامها في قطاعات التعلُم الافتراضي لضبط الاختبارات التي يجب الاستفادة منها.

وقد شارك في الندوة الأمينان العامان المُساعدان للاتحاد الدكتور خميسي حميدي، والدكتور عبدالرحيم الحنيطي، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، ورئيس الجامعة المصرية اليابانية الدكتور أحمد الجوهري، ورئيس جامعة البحرين الدكتور رياض حمزة، ورئيس جامعة عمان العربية السابق الدكتور ماهر سليم، وأمين عام الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية الدكتور ديفيد لوك، ونائبه الدكتور محمد لطفي.

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