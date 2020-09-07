سامى مغاوري ينعى نجل ولاء فريد

نعى الفنان سامي مغاوري نجل الفنانة ولاء فريد الذي فارق الحياة فجر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".وقال "مغاوري": "خالص عزائي لأختى الفنانة ولاء فريد وزوجها السيناريست محمد الحموي في وفاة نجلهما عمرو اللهم ارحمه واغفر له وانزل على قلوبهم الصبر والسكينة وإنا لله وإن إليه راجعون".يذكر أن ولاء فريد ممثلة مصرية، بدأت بالمسرح والسينما، ثم ركزت فى مسلسلات التليفزيون، خصوصا المسلسلات الدينية والسهرات التليفزيونية، وقد قدمت دور عزة الفتاة المطلقة فى فيلم "دقة زار" و"أحلام" الفتاة المطلقة فى فيلم "الأقمر".