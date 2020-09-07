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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محبو الرئيس يتصدون للجان الإرهاب.. ويتصدرون التريند

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:09 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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تصدى محبو الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوات الإخوان التي تسيء لمصر ورئيسها والتي امتلأت بالتحريض على الدولة المصرية وقراراتها لتشجيع الإرهاب، وذلك على مدار الأيام الماضية، بدعم من لجان الإخوان الإلكترونية.

وتصدى محبو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوات الإخوان وتحريضهم على الدولة المصرية عبر هاشتاج "مش نازلين يوم ٢٠"، شاركت أماني علي، إحدى المصريات، عبر تويتر، قائلة: "بنحب الرئيس واللي مش عاجبه يتفلق"، فيما قال أحد المواطنين ويدعى أيمن: "الرئيس أطلق مشروع المليون ونصف فدان عشان كدا مكملين معاك المشوار".

فيما تداول عدد كبير من المصريين صورًا لمشروعات الرئيس السيسي الذي حققها وافتتحها، قائلين: "حول مصر لدولة تانية وحارب الإرهاب وحارب الفساد ولسه بيحارب.. اتفرجوا على المشاريع".

وقال محمد سمير، أحد المواطنين المصريين، "اللي يخلي مصر بالجمال ده لازم نقوله شكرا ونحارب الإخوان اللي واقفين ضده"، فيما قالت عفاف محمد: "مافيا المباني المخالفة عاملة لجان إلكترونية عشان تحارب الرئيس والتعمير اللي بيعمله في مصر"، فيما قالت نجوى إبراهيم: " مش هنسكت لكم يا إرهابيين واحنا مع الدولة المصرية قلبا وقالبا".

وكانت في الساعات الماضية قد انطلق هاشتاج، السيسي مكمل بأمر الشعب، حيث تداول رواد تويتر إنجازات السيسي مشفوعًا بصور للمشروعات القومية التي تم افتتاحها بالفترة الأخيرة مطالبين منه الاستمرار في حكم البلاد ومتابعة تحقيق الإنجازات التي تتحقق يوما بعد يوم على أرض الواقع.

وعلق سالم وليد أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" لسه داخل تويتر لقيت أشقائنا المصريين محتفلين بالهاشتاج وهو ترند الآن حنفضل معاكم وندعمكم ويد واحدة ضد أعداء الأوطان الخونة الخرفان "،#تحيا_مصر #السيسي_مكمل_بامر_الشعب.

وعلق زياد الصعيدي تغريدة مقارنا بين عهد الرئيس السابق الراحل حسني مبارك وبين عهد الرئيس السيسي تحت عنوان هاشتاج#السيسي_مكمل_بآمر_الشعب قائلًا: "زمان ايام مرسي كان حجر الأساس بيتحط على الورق، لكن دلوقتي الحجر الأساس بيتحط بنصحى تاني يوم بلاقي بُيفتتح فعلا السيسي عمل طفرة في الشارع المصري وناس كلها شايفة التغيير اللي بيحصل كل يوم".

أما محمد قاسم أحد رواد موقع "تويتر"قال: "إنجازات السيسي بتتكلم عنه وكفاية أكاذيب الإخوان والتحريض".

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