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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:13 م
صلاح دياب
صلاح دياب
إعداد: حسام محفوظ
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- بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»
- البلاغ قدم لإدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة
- قدمه حسن مندور عبد العزيز مندور مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية «كوين».

• الاتهامات

- شراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية عام 2013 بثمن بخس بالتواطؤ مع مسؤولين
- شراء المصنع بـ 12 مليونا و800 ألف جنيه في حين أن سعره يتجاوز 70 مليون في ذلك الوقت
- الاستيلاء على أرض مخصصة لمسجد بالمنطقة الصناعية بالبساتين والبناء عليها بالمخالفة للقانون
- التعدي على مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص له بمساحة 500 متر وإنشاء مبنى كامل التشطيب عليه

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