تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:13 م
إعداد: حسام محفوظطباعة
- بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»
- البلاغ قدم لإدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة
- قدمه حسن مندور عبد العزيز مندور مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية «كوين».
• الاتهامات
- شراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية عام 2013 بثمن بخس بالتواطؤ مع مسؤولين
- شراء المصنع بـ 12 مليونا و800 ألف جنيه في حين أن سعره يتجاوز 70 مليون في ذلك الوقت
- الاستيلاء على أرض مخصصة لمسجد بالمنطقة الصناعية بالبساتين والبناء عليها بالمخالفة للقانون
- التعدي على مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص له بمساحة 500 متر وإنشاء مبنى كامل التشطيب عليه
- البلاغ قدم لإدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة
- قدمه حسن مندور عبد العزيز مندور مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية «كوين».
• الاتهامات
- شراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية عام 2013 بثمن بخس بالتواطؤ مع مسؤولين
- شراء المصنع بـ 12 مليونا و800 ألف جنيه في حين أن سعره يتجاوز 70 مليون في ذلك الوقت
- الاستيلاء على أرض مخصصة لمسجد بالمنطقة الصناعية بالبساتين والبناء عليها بالمخالفة للقانون
- التعدي على مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص له بمساحة 500 متر وإنشاء مبنى كامل التشطيب عليه