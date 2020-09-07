تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

- بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»- البلاغ قدم لإدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة- قدمه حسن مندور عبد العزيز مندور مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية «كوين».• الاتهامات- شراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية عام 2013 بثمن بخس بالتواطؤ مع مسؤولين- شراء المصنع بـ 12 مليونا و800 ألف جنيه في حين أن سعره يتجاوز 70 مليون في ذلك الوقت- الاستيلاء على أرض مخصصة لمسجد بالمنطقة الصناعية بالبساتين والبناء عليها بالمخالفة للقانون- التعدي على مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص له بمساحة 500 متر وإنشاء مبنى كامل التشطيب عليه