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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعيب: مطروح جاهزة لاستقبال جولة إعادة «الشيوخ»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:00 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر عقدها غدا ولمدة يومين 8، 9 من سبتمبر الجاري، في 138 مركزا انتخابيا و142 لجنة فرعية مشيرا أن إجمالي عدد الناخبين 299،581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم الإثنين - إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، والانتهاء من تطهير وتعقيم كافة المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين غدا مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ووجه رؤساء المراكز والمدن الثمانية بالمرور على كافة المراكز الانتخابية كل فى نطاقه والتأكد من عدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات المقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وشدد على جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات الاعادة مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق مناشدا المواطنين بالمحافظة بالنزول والمشاركة واختيار من يمثلهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

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