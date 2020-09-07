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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنشاء أول مقر لصندوق مكافحة الإدمان بالأسمرات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:11 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم إنشاء أول مقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بحي الأسمرات لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، وتوفير الخدمات العلاجية مجانا، من خلال الخط الساخن التابع للصندوق.

وأضافت القباج، في تصريحات، أنه سيتم إطلاق مبادرة بحي الأسمرات لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

وأكدت "القباج" أنه سيتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان، من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، خاصة الشباب والمراهقين، حيث سيتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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