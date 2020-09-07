بوتين والعاهل السعودي يبحثان هاتفيا اتفاق أوبك ولقاح كورونا

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الإثنين.وتابع البيان أن الجانبين أبديا رضاهما عن كيفية تنفيذ الاتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها لتقليص إنتاج النفط.وقال الزعيمان إن الاتفاق ساهم بشكل عام في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية واتفقا على مواصلة التحرك المنسق.وأضاف البيان أنهما ناقشا أيضا الإنتاج المشترك للقاح روسي محتمل لكوفيد-19.