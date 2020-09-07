برومو «موسى» يتجاوز 6 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحه

استطاع فيلم "موسى" أن يحدث ردود أفعال إيجابية للغاية بعدما تم عرض البرومو الدعائي الأول له، والذى وصل عدد مشاهداته، عبر صفحة شركة "سينرجي" على "فيسبوك"، لـ6 ملايين و500 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحه.العمل انتهى مخرجه بيتر ميمي، مؤخرًا من تصويره داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعدما توقف لأكثر من فترة بسبب انشغال ميمي، بتصوير مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وينتظر تحديد موعد عرضه بدور العرض السينمائية.وتدور أحداث الفيلم حول شخصية الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يتحول إلى روبوت للانتقام من زعيم عصابة رفض زواجه من ابنته، حيث تتواصل الأحداث بمحاولة انتقامه منه، من خلال حرقه هو وعصابته داخل قطار.فيلم "موسى" من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وأحمد حاتم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي، ومن إخراج بيتر ميمي.