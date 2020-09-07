جامعة الروح القدس تقدم 200 منحة تعليمية للطلاب المتضررين من انفجار بيروت

أعلن رئيس جامعة الروح القدس- ​الكسليك بلبنان​، الأب طلال هاشم أن "​الجامعة​ ستقدم 200 منحة تعليمية للطلاب الأكثر تضررا من ​انفجار مرفأ بيروت​، إيمانا منها بأن التعليم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع".ورأى الأب هاشم أن "هذه اللفتة لعلها تضمد بعض الجراح وهي تندرج ضمن رسالة جامعتنا القائمة على التكافل والتضامن والعمل في سبيل جودة التعليم وتأمين ​البيئة​ الحاضنة للطلاب وتشجيعهم، ولطالما وقفت الجامعة لينال الجميع أفضل فرص التعليم".ولفت إلى أن "تخصيص 200 منحة للطلاب المتضررين يندرج ضمن سياق المسئولية الاجتماعية التي تتحلى بها جامعة الروح القدس- الكسليك، وقد تم وضع معايير محددة للاستفادة من هذه المنح بعد التأكد من حالة ​الطلاب​ من الجهات المعنية".وشدد الأب هاشم على أن "الجامعة ستبقى ملتزمة برسالتها السامية، وهي مدعومة فكريا ومعنويا وماديا من الرهبنة المارونية اللبنانية لتكون صامدة بوجه الصعوبات، ونحن نساعد 91 بالمئة من طلابنا بأكثر من طريقة".