محاكمة عصابة لترويج 600 جرام هيروين بالمرج

أمرت نيابة المرج، اليوم الإثنين، بإحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنايات بتهمة ترويج كمية من مخدر الهيروين في المرج.كان قسم شرطة المرج أثناء تفقد الحالة الأمنية قد اشتبه في ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، وبتفتيشهم عثر على المواد المخدرة.وتم إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين 600 جرام- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.