المؤبد لمتهم في «تنظيم داعش الصعيد»

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وكان النائب العام قد أحال المتهمين- بينهم سيدتان- إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم، وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.