تفريغ 4900 طن حديد وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HAYA التي ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 95 مترال والغاطس 8.2 متر، وذلك لتفريغ 4900 طن حديد بالميناء.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.