«الذى يطيع الوصية» إحدى حلقات سلسلة «كلمة فى عظة»

بث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الحلقة الأحدث من سلسلة عظات "كلمة في عظة "، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".وجاءت الحلقة الأحدث من سلسلة العظات بعنوان " الذي يطيع الوصية ينال بركة"، والذي يقدمها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لدعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الاجتماعات الروحية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتالية.وفي "عيد النيروز" تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في العقيدة المسيحية.