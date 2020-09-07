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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اجتماعات «أون لاين» بين جامعتى مصر للعلوم والتكنولوجيا و"بليموث" البريطانية لتفعيل التعاون خلال العام الدراسى الجديد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:16 م
خالد الطوخى
خالد الطوخى
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في إطار استكمال التعاون في مجال التعليم المصري البريطاني، عقدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اجتماعًا عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) مع جامعة بليموث البريطانية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات تتم "أون لاين" تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أجل الاتفاق على خطوات بدء العمل بالبرنامج التعليمي لحصول الطلاب على درجتين علميتين من الجامعتين والترتيب لحضور محاضرات بكلية الإدارة والاقتصاد بين الجامعتين.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة والدكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، والدكتور محمد عمر مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير، والدكتور محمد رئيف عميد كلية الإدارة والاقتصاد والدكتورة رانيا نجيب عميد كلية الإدارة بجامعة بليموث.
وصرح الدكتور محمد العزازى بأن الاجتماع تم عقده عبر الـ«أون لاين» على شبكة الانترنت وتضمن مناقشة مجموعة من الموضوعات فى مقدمتها طرق دراسة الطلاب للمواد بين الجامعتين وعدد سنوات الدراسة في جامعة مصر وجامعة بليموث كما تم تحديد نوعية المواد التي يتطلب على الطلاب دراستها قبل السفر إلى بريطانيا لاستكمال المحتوى العلمي المقرر دراسته للطلاب.
وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، إن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد توقيع بروتكول للتعاون المشترك، بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث، بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بينهم.
وأكدت الكاشف على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، اتفقتا على بدء دارسة الطلاب بالبرنامج الدارسي المشترك مع انطلاق عام 2020-2021 الجديد.
يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استضافت مطلع شهر مارس الماضى، وفدًا من جامعة بليموث البريطانية، والمكون من البروفيسور ألستر موراي عميد كلية الهندسة، والبروفيسور نيكولا جان مسئولة العلاقات الدولية بجامعة بليموث، للاتفاق على انطلاق البرامج التعليمية بين الجامعتين.

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