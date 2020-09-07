استئناف اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس بالكاتدرائية

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء 9 سبتمبر الجاري.ويلقي قداسة البابا عظته بالاجتماع بعد غدٍ، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي "عيد النيروز" تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.