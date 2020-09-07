قتلها والداها لاتهام جدها.. فك لغز العثور على طفلة مشنوقة بكفرالشيخ

استطاعت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ فك لغز العثور على جثة الطفلة "مي.ي.ا"، 6 أعوام، مشنوقة داخل منزل مهجور بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول بكفرالشيخ، وذلك بالقبض على والدها ووالدتها بقتل طفلتهما ومحاولة إلصاق التهمة بجد الطفلة من ناحية الأب، وذلك بسبب الخلاف المستمر بينه وبين نجله والد الطفلة، بسبب تعاطي الأخير المخدرات وتهديد الأول بطرده.وعلى الفور قامت النيابة العامة بكفرالشيخ بحبس والدي الطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد المحدد.تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بعثور أهل الطفلة عليها مشنوقة داخل منزل مهجور.على الفور، انتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "مي. ي"، 6 سنوات، ليقوم اللواء إيهاب عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، والدوافع التي أدت لذلك.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة.