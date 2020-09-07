مجلس الدولة يعتمد الأعضاء المشرفين على فروعه بالمحافظات

اعتمد المجلس الخاص "أعلى سلطة مالية وإدارية" بمجلس الدولة عددًا من قضاة ومستشاري مجلس الدولة كمشرفين على فروع المجلس بالمحافظات ضمن الحركة القضائية الجديدة رقم 522 لسنة 2020.تولى المستشار أحمد محمد أبوالحمد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الإسكندرية والمستشار أحمد معوض عياد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة البحيرة، والمستشار عبدالناصر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة المنيا.كما تولى المستشار حسام الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة قنا والمستشار تامر ابراهيم هجور نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية، والمستشار يحيى فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظةً كفر الشيخ.وتولى المستشار محمد أحمد حراز نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا، على فرع مجلس الدولة بمحافظة الإسماعيلية، والمستشار أحمد إبراهيم أبوالعلا نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة القليوبية، المستشار أحمد محمد السيد وكيل مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة أسيوط.وتولى المستشار محمود أحمد البشيهى مستشار بمجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الفيوم، والمستشار نادر عبداللطيف خليفة مستشار بمجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الغربية، والمستشار يوسف محمد جمال مستشار بمجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة بورسعيد.وتولى المستشار محمد حسين عبدالعظيم مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الشرقية، المستشار كريم نبيه مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة بنى سويف والمستشار محمد انور السادات مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج.كما تولى المستشار عبدالله محمد حسب النبي مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة المنوفية، والمستشار أحمد فوزى الحبشي مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة دمياط والمستشار هشام أبوجبل مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة البحر الأحمر.وتولى المستشار عمرو ربيع نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة بمحافظة أسوان، المستشار أحمد محمد حافظ نائب رئيس مجلس الدولة مشرفًا على فرع مجلس الدولة فرع الأقصر على أن يبدأ عملهم صباح يوم موافقة المجلس الخاص والإعلان على الحركة القضائية لقضاة وأعضاء مجلس الدولة.