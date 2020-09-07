رئيس الوزراء الروسي يؤكد استمرار دعم بلاده لسوريا في حربها على الإرهاب

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الاثنين، استمرار دعم بلاده لسوريا في حربها على الإرهاب، وكذلك في جهودها الرامية إلى إعادة إعمارها.ونقل المكتب الإعلامي الخاص ببوريسوف، قوله، أثناء لقاء عقده في دمشق مع رئيس الوزراء السوري الجديد، حسين عرنوس: "إن هذه اللقاء كان بالغ الأهمية بالنسبة لفهمنا المشترك لكيفية تطور العلاقات الروسية السورية في الأفق القريب".وأوضح بوريسوف أن حسين عرنوس شغل قبل توليه رئاسة الحكومة منصب وزير الموارد المائية، وقام بدور كبير في تحقيق عدد من المشاريع المهمة بالنسبة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا.وأعرب بوريسوف عن أمله فى أن يعطي تعيين عرنوس على رأس الحكومة السورية زخما جديدا لتطوير العلاقات الوثيقة والبناءة بين البلدين، وفقا لوكالة "إنترفاكس".