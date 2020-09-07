أكاديمية الفنون تناقش «أثر الارتجال في تنمية التفكير الإبداعي»

تناقش أكاديمية الفنون، مساء اليوم، رسالة ماجستير بعنوان "أثر الارتجال في تنمية التفكير الإبداعي لدى الممثل" دراسة تجريبية نقدية، للباحثة إنجي محمد إبراهيم، في تمام الخامسة مساءً، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون بالعمرانية.ويناقش الرسالة كل من الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أشرف زكي أستاذ الإخراج والتماثيل ورئيس أكاديمية الفنون، والدكتور شاكر عبدالحميد أستاذ علم النفس الإبداعي بالمعهد العالي للنقد الفني، والدكتور أيمن الشيوي، أستاذ التمثيل والإخراج، بالمعهد العالي للفنون المسرحية.وذلك بصدور قرار من عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف، والدكتورة غادة جبارة لتشكيل لجنة لمناقشة الرسالة والحكم عليها.