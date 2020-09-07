إجراءات تسجيل الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن التعليمات الإرشادية للطلاب لإجراءات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين لجامعة حلوان فى العام الجامعي 2020-2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة، حيث يتطلب على كل طالب الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى http:app2.helwan.edu.egDetMedثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل طالب جديد، وملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي وهى (اسم الطالب- ‎ الرقم القومي- النوع- الكلية التى تم الترشيح لها- ‎رقم الجلوس- تأكيد رقم الجلوس‎- رقم الموبيل- المحافظة- عنوان الطالب- رأي الطالب في الخدمة)، ثم يتم طبع الإفادة ويظهر للطالب كود الدفع.ثم يقوم الطالب بدفع رسوم الكشف الطبى من خلال كود الدفع الإلكتروني وذلك من خلال المنافذ المعلنة، وبعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبى فيقوم بالضغط عليه، ثم تظهر الاستمارة موضح بها موعد الكشف الطبى ويجب التأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة وفي حالة عدم ظهوره يتطلب على الطالب عمل تحديث للصفحة حتى يظهر.