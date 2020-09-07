معتزة مهابة تستضيف رولا خرسا في أولى حلقات «ضيوف معتزة»

أطلقت الإعلامية معتزة مهابة، برنامجها الجديد بعنوان "ضيوف معتزة"، وذلك عبر قناة على "يوتيوب"، وتدور فكرة البرنامج حول حلقات حوارية، وحلت الإعلامية رولا خرسا، ضيفة أولى حلقات البرنامج، للحديث عن كتابها "فضحكت فبشرناها".يذكر أن الإعلامية معتزة مهابة، أو كما يُطلق عليها "جنرال الإذاعة المصرية"، بدأت مشوارها المهني بعد تخرجها في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، جامعة عين شمس، وتقدمت بعد ذلك إلى اختبارات قناة النيل الدولية لاختيار مذيعة تجيد الفرنسية، في عام 1994، والتي نجحت فيها، لتنتقل بعدها إلى قنوات النيل للأخبار، في العام 1997، وقدمت برنامجها الشهير على الراديو 9090، "لقاء السبت"، ثم عملت بشبكة قنوات صدى البلد، وقنوات سي بي سي إكسترا، والمحطة الإذاعية 9090.