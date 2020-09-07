الكويت: شفاء 516 حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن شفاء 516 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81 ألفا و37 حالة.وأضاف الصباح، في بيان صحفي، اليوم الإثنين: "أن هذه الحالات سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن، أمس الأحد، شفاء 618 حالة من فيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 ألفا و521 حالة.