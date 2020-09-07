الدولار يواصل سلسلة خسائره أمام الجنيه

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي سلسلة خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع في أغلب البنوك العاملة بالسوق وسط تزايد في التدفقات النقدية الأجنبية لمصر خلال الأسابيع الأخيرة، مع عودة السياحة وزيادة إقبال الأجانب على الاستثمار بالسوق المصرية.وتراجع الدولار الأمريكي إلى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع في الإسكندرية والبنك التجاري الدولي ومصر إيران، فيما خسر نحو قرشين في بنوك كريدي أجريكول والمصرف المتحد والأهلي الكويتي والشركة المصرفية ليسجل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.وتراجع سعر الدولار نحو قرشين بالبنك الأهلي المصري ليسجل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد صرح أمس، بأن التدفقات النقدية للأجانب زادت منذ شهر يونيو الماضي لتستحوذ على أكثر من 10% من طروحات أذون الخزانة المصرية.وأضاف أن الجنيه المصري ارتفع بنحو 0.66% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري 2020، وكان من أقل العملات في العالم تراجعًا أمام الدولار منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا.