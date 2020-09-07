وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات 6 أشهر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتًا إلى وجود مخزون استراتيجي من كل السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر تصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجاتكما وجه المصيلحى باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.وقال إن مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، ويتم ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا في السلاسل التجارية الكبرى، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.