محمد صبحي ضيف شيرين سليمان في «عين أون لاين»

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، الفنان محمد صبحي، في أولى حلقات برنامجها الجديد "عين أون لاين" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".ومن المنتظر أن يكشف محمد صبحي، عن رأيه في رياضة كرة القدم والمسرح والغناء، وعن نجاح مسلسل "عائلة ونيس" في عرضه على شاشة قنوات "دي إم سي"، ويقدم تفاصيل عن أعماله القادمة.يذكر أن شيرين سليمان، قدمت برنامج "عين" على شاشة قناة "الحياة" لمدة عشر سنوات، قبل أن تغادرها مؤخرا، وأجرت عددا كبيرا من اللقاءات مع أهم نجوم الوطن العربي.