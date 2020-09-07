«الصناعات الغذائية»: الانتهاء من دراسة تطوير شركات الزيوت خلال 3 أشهر

قال رئيس اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن المكتب الاستشاري الذي تمت الاستعانة به لوضع دراسة لتطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة، ستنتهي من عملها خلال 3 أشهر.وأضاف حسنين، أن الدراسة تشمل تطوير شركات النيل للزيوت والمنظفات، طنطا للزيوت والصابون، الإسكندرية للزيوت والصابون، المصرية لصناعة النشا والخميرة، والتي تعمل الوزارة على تطويرها وإعادة هيكلتها ورفع نسبة الاستخلاص وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 95% من زيت الطعام، وتأمل إلى تخفيض تلك النسبة.وأضاف، أن شركات الزيوت تنتج نحو 60 ألف طن زيت شهريا يتم توفيرها للبطاقات التموينية، بالإضافة إلى إنتاج زيت حر يتم توفيره في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.