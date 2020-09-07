تجديد حبس قاتل زوجته في بولاق الدكرور

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما فى بولاق الدكرور.وتابعت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليها بسبب عدم قيام الأول بتوفير احتياجاتهم المادية، وعزوفه عن العمل لفترة طويلة.ويوم الواقعة حدثت مشادة عنيفة بين الطرفين بسبب ذلك، دفعت الزوج لأن يستل سكينًا ويوجه لزوجته طعنة نافذة في منطقة الرقبة أسفرت عن وفاتها في الحال.وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن ربة منزل قتلها زوجها، بسبب خلافات أسرية.نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها طعنات بسلاح أبيض لها، مما أسفر عن مقتلها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.