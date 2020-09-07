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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 309 حالات من مصابي كورونا بـ«حميات قنا»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:33 م
محافظ قنا،
محافظ قنا،
قنا: إسلام البكري
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أعلن اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، تعافي وخروج 309 حالات مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بمدينة قنا، اليوم الإثنين، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وتفقد كمال شلبي سكرتير عام المحافظة مستشفى الحميات بمدينة قنا، على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل وتحت إشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وتفقد السكرتير العام خلال جولته أقسام «الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن»، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.

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