روسيا: اللقاح الثانى سيجتاز الاختبارات السريرية نهاية الشهر الجاري

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، عن أن اللقاح الثاني ضد فيروس كورونا المستجد، سيجتاز الاختبارات السريرية بحلول 30 سبتمبر الجاري.ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك قولها «إن التجارب السريرية تجرى الآن على هذا اللقاح، الذي يعمل على تحفيز جهاز المناعة لإنتاج مضادات قوية، واليوم الختامي سيكون في 30 سبتمبر الجاري».يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن أواخر الشهر الماضي، قرب ظهور لقاح روسي ثان ضد الفيروس التاجي، مؤكدا ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقا وفعالا.