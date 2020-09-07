ارتفاع إصابات كورونا في عمان لـ 87328

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة.أوضحت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بلغت 734 حالة، كما بلغت حالات التعافي 82805 حالات، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.8 %.