المشدد 3 سنوات لمسجل روج هيروين بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ مسجل خطر متهم بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 400 جرام لمخدر الهيروين.تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عنصر إجرامي، سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص.وذلك حال استقلاله دراجة نارية ملكه بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام- ميزان حساس - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.