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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز 585 لجنة انتخابية لإعادة «الشيوخ» بكفر الشيخ

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:32 م
لجنة انتخابية
لجنة انتخابية
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إنه تم تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020م، وأنه أعلن رفع حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2 مليون و350 ألف مواطن، كما تم تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الإثنين - أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.

وأضاف أن رؤساء المدن والوحدات القروية، تفقدوا مقار الانتخابات الفرعية الـ585 بقرى ومدن المحافظة، لمتابعة تجهيزها وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها وكفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأضاف أنه تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة ظروف كبار السن والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، مشددًا على توفير خط تليفون أرضي مع رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية.

وأكد أنه تم إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي، لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتجهيز أماكن المبيت وتوفير مولدات كهربائية وساتر رملي.
تجهيز 585 لجنة انتخابية لإعادة «الشيوخ» بكفر الشيخ
تجهيز 585 لجنة انتخابية لإعادة «الشيوخ» بكفر الشيخ
تجهيز 585 لجنة انتخابية لإعادة «الشيوخ» بكفر الشيخ
تجهيز 585 لجنة انتخابية لإعادة «الشيوخ» بكفر الشيخ

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