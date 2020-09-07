رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصر
السيسي يهنئ البرازيل بذكرى يوم الاستقلال
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:29 م
السيسي
ا ش ا
طباعة
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جابيبر بولسوناري؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
موضوعات متعلقة
«التأديبية» توقف مدير التنسيق بـ«تعليم القاهرة» 3 أشهر للتزوير
وفاة الفنانة عايدة كامل
بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي
أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول
الصور
الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما
«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات
من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان
«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»
«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب
الأكثر قراءة
بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»
تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة
الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟
موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة
المزيد
إنفوجراف
تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)
كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)
كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)
السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)
أيام زمان
«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال
«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني
مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته
بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي
المزيد
نجم الساعة
مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟
منوعات
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-9-2020
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020
المدير الرياضى لباريس سان جيرمان: نريد تكرار سيناريو بيكهام مع ميسى
كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020
المزيد
مقالات الرأي
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد
الثقافة
«ثقافة قنا» تناقش التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لكورونا
مقتنيات 19 من الرواد في متحف المركز القومي للمسرح
قطاع الإنتاج الثقافى ينعى الفنانة عايدة كامل
نيفين رجب تتألق في حفل قصر المانسترلي بالمنيل (صور)
المزيد