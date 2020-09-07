رئيس جامعة سوهاج يناقش تجهيز أول مركز للامتحانات الإلكترونية

عقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز الاستشارات الهندسية والانمائية بكلية الهندسة وفريق عمل الادارة الهندسية وشبكة المعلومات بالجامعة، وذلك لمناقشة مشروع تجهيز مركز للامتحانات الإلكترونية وذلك بالجامعة الجديدة.وقال الدكتور أحمد عزيز، إن إنشاء هذا المركز يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التقدم التكنولوجي من خلال العمل على تطوير الخدمة التعليمية بداخلها، موضحًا أنه تم تخصيص 5 قاعات لتنفيذ المشروع بالحرم الجامعي الجديد، وذلك لإجراء الامتحانات الالكترونية الموحدة لطلاب الكليات المختلفة، حيث تم تخصيص 4 قاعات أسفل مدرج (1) بكلية التجارة بالإضافة إلى قاعة أخرى بكلية الهندسة، وتتسع تلك القاعات لعدد 640 كابينة سيتم تجهيزها بأحدث أجهزة الكمبيوتر وشبكة إنترنت فائقة السرعة.ووجه رئيس الجامعة تعليماته خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تجهيز قاعات الامتحانات الإلكترونية وسرعة الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني وإزالة كافة العقبات التي من الممكن أن تعيق سرعة تنفيذ المشروع، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال شهر ونصف.حضر الاجتماع الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات، الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية، الدكتور عاطف عبدالحافظ الاستشاري الإنشائي للجامعة، المهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية.