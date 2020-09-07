وزير التموين: طرح منافذ سلعية جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، بهدف تطويرها ورفع كفائتها وأيضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبحضور اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.من جهته، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن من أهم فوائد فتح منافذ سلعية بالشراكة مع القطاع الخاص،زيادة إيراداتها، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة، وما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسواق في أي وقت.